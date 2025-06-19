Саймон Стил: Нельзя терять заданный в Баку на COP29 импульс

Саймон Стил : Нельзя терять заданный в Баку на COP29 импульс

Сторонам климатической конвенции ООН необходимо использовать импульс, полученный на конференции COP29 в Баку.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на консультациях со сторонами под руководством председательств COP "Дорожная карта от Баку до Белена к $1,3 трлн" .

"И делать это нужно в сложной политической обстановке. Существуют реальные политические и экономические препятствия, которые мы должны признать", - сказал он.

Стил поблагодарил председательства Азербайджана и Бразилии за работу, проделанную по составлению этой дорожной карты.

"Это действительно верный путь. Уже получено 114 предложений от различных сторон и заинтересованных лиц, что говорит само за себя. Они демонстрируют, что независимо от географии и точек зрения, существует общее понимание срочности и масштаба необходимых действий", - отметил исполнительный секретарь, добавив, что "ставки высоки" - речь идет о будущем климатических действий.

"Финансирование - это не одолжение. Это не благотворительность. Это фундамент доверия, на котором строится вся система, и это инвестиция в глобальную стабильность. Именно поэтому нам необходим практичный и заслуживающий доверия механизм мобилизации климатического финансирования для развивающихся стран - с тем, чтобы достичь минимального уровня в $1,3 трлн в год к 2035 году. И хотя подходы могут различаться, существует общее понимание необходимости действовать сообща. Вот почему эта дорожная карта имеет такое значение", - сказал Стил.

По его словам, этот документ может стать общей точкой отсчета, направляющей политические и институциональные усилия во всей системе и позволяющей всем участникам - государственным и частным, национальным и многосторонним - внести свой вклад. Сегодня самое главное - ее реализация.

"Нам необходимо перейти от принципов к конкретным действиям. Нам нужны прагматичные и высокоэффективные решения, которые расширят государственное финансирование - особенно гранты и недолговые инструменты-, улучшат доступ к различным фондам, сделав его проще, быстрее и эффективнее, а также привлекут частный капитал в крупных масштабах, создавая благоприятные условия и обеспечивая постоянную поддержку развития потенциала", - сказал он.

Кроме того требуется устранение системных барьеров - высокую стоимость капитала, ограниченное фискальное пространство и институциональную фрагментацию.

"Призыв к утроению выплат из многосторонних климатических фондов к 2030 году не должен остаться без внимания. Он должен воплотиться в конкретные действия, особенно с учетом предстоящих циклов пополнения Зеленого климатического фонда (GCF), Глобального экологического фонда (GEF), Адаптационного фонда и Фонда по устранению ущерба и потерь", - подытожил он.