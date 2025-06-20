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Вчера с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов

Вчера с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов Минувшим днем в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов.
Происшествия
20 июня 2025 г. 11:25
Вчера с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов

Минувшим днем в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве заявили, что 19 июня с банковских счетов граждан были похищены суммы в размере 12500, 4179, 2300, 1213, 1012, 700, 498, 450, 300, 280, 200, 116, 85, 70, 63, 26, 20 и 18 манатов.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 24 min manatdan çox pul oğurlanıb

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