Вчера с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов

Минувшим днем в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов.

Минувшим днем в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 24 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве заявили, что 19 июня с банковских счетов граждан были похищены суммы в размере 12500, 4179, 2300, 1213, 1012, 700, 498, 450, 300, 280, 200, 116, 85, 70, 63, 26, 20 и 18 манатов.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.