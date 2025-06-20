Ивана Дуарте завершила деятельность в качестве регионального менеджера IFC по Южному Кавказу

10:58 Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов принял регионального менеджера IFC по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов принял регионального менеджера IFC по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте в связи с завершением ею деятельности на этой должности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Дуарте, работающая на этой должности с июня 2021 года, завершает свою миссию. Во время встречи председатель Центробанка поблагодарил ее за ценный вклад в деятельность IFC в стране и регионе, за эффективное сотрудничество, а также пожелал ей успехов в дальнейшей работе", - отмечается в сообщении.