Ивана Дуарте завершила деятельность в качестве регионального менеджера IFC по Южному Кавказу

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов принял регионального менеджера IFC по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте в связи с завершением ею деятельности на этой должности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
"Дуарте, работающая на этой должности с июня 2021 года, завершает свою миссию. Во время встречи председатель Центробанка поблагодарил ее за ценный вклад в деятельность IFC в стране и регионе, за эффективное сотрудничество, а также пожелал ей успехов в дальнейшей работе", - отмечается в сообщении.