О нас

Ивана Дуарте завершила деятельность в качестве регионального менеджера IFC по Южному Кавказу

Ивана Дуарте завершила деятельность в качестве регионального менеджера IFC по Южному Кавказу 10:58 Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов принял регионального менеджера IFC по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте
Финансы
20 июня 2025 г. 11:26
Ивана Дуарте завершила деятельность в качестве регионального менеджера IFC по Южному Кавказу

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов принял регионального менеджера IFC по Южному Кавказу Ивану Фернандес Дуарте в связи с завершением ею деятельности на этой должности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Дуарте, работающая на этой должности с июня 2021 года, завершает свою миссию. Во время встречи председатель Центробанка поблагодарил ее за ценный вклад в деятельность IFC в стране и регионе, за эффективное сотрудничество, а также пожелал ей успехов в дальнейшей работе", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке IFC-nin Cənubi Qafqaz üzrə regional menecerinin missiyası başa çatıb

Самое читаемое

Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
14 июня 2025 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi