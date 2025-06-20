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Австралия поблагодарила Азербайджан за эвакуацию австралийских граждан из Ирана

Австралия поблагодарила Азербайджан за эвакуацию австралийских граждан из Ирана Министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в эвакуации австралийский граждан из Ирана.
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 11:01
Австралия поблагодарила Азербайджан за эвакуацию австралийских граждан из Ирана

Министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в эвакуации австралийских граждан из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, об этом она заявила в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, обусловленную обострением противостояния между Израилем и Ираном.

Министр иностранных дел Австралии проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку [в этом вопросе].

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и подчеркнули важность развития консультационного механизма между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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