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Председательство COP30: Бразилия создала "Круг министров финансов" для решения климатических проблем

Председательство COP30: Бразилия создала "Круг министров финансов" для решения климатических проблем Ключевой инициативой бразильского председательства COP30 стало создание "Круга министров финансов", который будет обеспечивать вовлечение всех уровней правительств в выполнение решений, принятых на климатических конференциях.
COP29
19 июня 2025 г. 16:48
Председательство COP30: Бразилия создала Круг министров финансов для решения климатических проблем

Ключевой инициативой бразильского председательства COP30 стало создание "Круга министров финансов", который будет обеспечивать вовлечение всех уровней правительств в выполнение решений, принятых на климатических конференциях.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил избранный президент COP30 Андре Корреа ду Лаго на консультациях со сторонами под руководством председательств COP "Дорожная карта от Баку до Белена к $1,3 трлн".

"В продолжение усилий председательства COP29, которое обеспечило абсолютно необходимый шаг для улучшения финансирования, бразильское председательство сосредоточено не только на укреплении этих дискуссий в рамках Конвенции и Парижского соглашения, но и на расширении их на все уровни правительства и общества", - подчеркнул представитель Бразилии.

Для усиления экспертной составляющей был создан специальный консультативный совет по экономике, финансам и климату, который объединяет экономистов со всего мира. Его задача - обеспечить академическую поддержку разрабатываемой дорожной карты, отметил он.

"Мы движемся в нескольких направлениях и, прежде всего, прислушиваемся к тем, кто готов предложить идеи и внести вклад, чтобы к концу октября представить значимую дорожную карту, которая действительно обеспечит выполнение решений, принятых в Баку", - заявил избранный президент, добавив, что это подчеркивает стремление Бразилии обеспечить комплексный подход к финансированию климатических проектов, объединяя усилия правительств, финансовых институтов и экспертного сообщества.

"Круг министров финансов COP30" будет функционировать как платформа для регулярных консультаций в течение года, завершаясь подготовкой доклада для председательства COP30. Этот доклад послужит вкладом в окончательную Дорожную карту от Баку до Белена, которая будет совместно представлена председательствами COP29 и COP30 в Белене.

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Версия на английском языке COP30 Presidency: Brazil establishes "Circle of Finance Ministers" to address climate challenges

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