МАГАТЭ: Повреждены ключевые здания завода по производству тяжелой воды в Хондабе

На заводе по производству тяжелой воды в Хондабе (Иран) повреждены ключевые здания.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети.
"Как упоминалось во вчерашнем обновлении, хотя ущерб, нанесенный заводу по производству тяжелой воды в Хондабе, первоначально не был заметен, МАГАТЭ позже оценил, что были повреждены ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку", - сказано в публикации.
As mentioned in yesterday’s update, while damage to the Khondab Heavy Water Production Plant was initially not visible, the Agency later assessed that key buildings at the facility were damaged, including the distillation unit.