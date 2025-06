МАГАТЭ: Повреждены ключевые здания завода по производству тяжелой воды в Хондабе

На заводе по производству тяжелой воды в Хондабе (Иран) повреждены ключевые здания.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети.

"Как упоминалось во вчерашнем обновлении, хотя ущерб, нанесенный заводу по производству тяжелой воды в Хондабе, первоначально не был заметен, МАГАТЭ позже оценил, что были повреждены ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку", - сказано в публикации.