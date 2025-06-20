​​​​​​​В Военном институте МВД Азербайджана состоялся очередной выпуск

В Военном институте внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2024-2025 учебного года.

В Военном институте внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2024-2025 учебного года.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр отметил, что институт успешно выполняет свою основную задачу - подготовку высококвалифицированных и профессиональных офицеров для внутренних войск, и выразил уверенность, что эта миссия будет продолжена.

Вилаят Эйвазов поздравил молодых офицеров, их родителей и близких с успешным окончанием учебного заведения, поблагодарил руководство, офицерско-преподавательский состав института за проделанную работу и пожелал им дальнейших успехов.

В завершение министр вручил дипломы выпускникам, окончившим институт с отличием и получившим звание старший лейтенант. После этого молодые офицеры торжественным маршем прошли перед трибуной.