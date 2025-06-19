Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работать для выполнения обещаний, данных в Баку

Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работать над обеспечением выполнения всеми обещаний, данных в Баку

Азербайджанское председательство COP29 запустило "дорожную карту от Баку до Белена", чтобы определить как все вовлеченные стороны смогут достичь цели в $1,3 трлн ежегодного климатического финансирования к 2035 году.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на консультациях со сторонами под руководством председательств COP "Дорожная карта от Баку до Белена к $1,3 трлн".

"На COP29 в Баку буквально в самые последние минуты было достигнуто долгожданное соглашение о финансовой цели, которое утроило предыдущую. Страны обязались мобилизовать не менее $300 млрд в год для развивающегося мира к 2035 году", отметил Мухтар Бабаев, добавив, что это крупнейшая финансовая цель, когда-либо принятая в рамках климатического процесса ООН.

"Прежде чем мы приступим к обсуждению позиций и предложений, необходимо вспомнить, почему этот процесс имеет столь критическое значение. С самых ранних дней существования Конвенции [ООН по изменению климата] мы признавали необходимость взаимной поддержки. В Парижском соглашении мы подчеркнули, что расширенная поддержка развивающихся стран позволит им предпринимать более амбициозные действия по борьбе с изменением климата", - отметил президент COP29.

По словам Бабаева, в рамках РКИК ООН для развивающегося мира были мобилизованы сотни миллиардов долларов, однако масштаб и срочность задачи требовали большего - необходимо было согласовать новую цель климатического финансирования для поддержки развивающегося мира во втором десятилетии после Парижского соглашения.

"Это никогда не было легкой задачей. Мы стремились сделать следующие логические шаги, опираясь на успехи COP28, COP27 и всех предыдущих конференций. Председательство COP29 ясно дало понять, что необходимо идти дальше", - подчеркнул он.

Бабаев подчеркнул, что соглашение также установило амбициозную задачу увеличить климатическое финансирование до не менее $1,3 трлн в год к 2035 году. "Мы достигли исторического поворотного момента, превратив миллиарды в триллионы. Это мощный сигнал для финансовых рынков, обеспечивающий большую определенность для долгосрочного планирования, укрепляющий доверие и придающий импульс коллективным действиям, а также устанавливающий ориентир, по которому мы все будем отчитываться" - заявил Бабаев.

Наряду с другими достижениями Пакта климатического единства Баку, это был исторический результат, открывший новую эру в климатическом финансировании, сказал представитель президента. "Мы понимаем, что цель не удовлетворила всех во всем. Это было трудно – сложные времена требуют сложных решений. Но критически важно было двигаться вперед", - добавил он.

Президиум COP29, по словам Бабаева, добивался максимально возможного уровня амбиций для увеличения климатического финансирования для развивающихся стран. "Мы также запустили "дорожную карту от Баку до Белена", чтобы определить, как мы можем достичь не менее $1,3 трлн в год к 2035 году. Это необсуждаемый документ, охватывающий несколько президентств, но мы понимаем, что он важен для многих из вас. Поэтому мы открыли этот процесс для всех и теперь хотим создать дорожную карту, которая будет ясной, надежной, выполнимой и полезной для всех", - сказал он.

Президент COP29 выделил два основных условия для достижения поставленных целей. Во-первых, эта миссия, несомненно, потребует действий как от участников РКИК ООН, так и от внешних организаций – акционеров.

Во-вторых, председательство COP29 понимает, что льготное и грантовое государственное финансирование является основой финансовой цели Баку. И, выражая благодарность донорам за их готовность обсуждать их обязанности по Статье 9, будет требовать от них выполнения обещаний.

"Азербайджанское председательство останется активным, чтобы сохранить климатические действия в глобальной повестке дня, и полно решимости обеспечить выполнение всеми обещаний, данных на COP29. После Баку мы вступили в новую эру климатического финансирования – эру, определяемую не нашими словами, а нашими действиями. Мы с нетерпением ждем, когда все активизируют свои усилия, и мы с нетерпением ждем вклада каждого в "дорожную карту от Баку до Белена", - заключил он.