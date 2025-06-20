В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 3 банков, находящихся в процессе ликвидации

1 июля в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank , 2 июля - ОАО Atabank, а 8 июля - ОАО Dəmir Bank.

1 июля в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank , 2 июля - ОАО Atabank, а 8 июля - ОАО Dəmir Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ликвидатора банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет о нежилом помещении в Баку площадью 247,9 кв. метров, принадлежащем Texnika Bank, на сумму 750 тыс. манатов, о нежилом помещениях в Евлахе площадью 320,65 кв. метров, принадлежащем Atabank, на сумму 400 тыс. манатов, а также о нежилом помещении в Сумгайыте площадью 126,5 кв. метров, принадлежащем Dəmir Bank, стоимостью 260 тыс. манатов.