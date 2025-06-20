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Япония настаивает на дипломатическом решении конфликта между Израилем и Ираном

Япония настаивает на дипломатическом решении конфликта между Израилем и Ираном Япония решительно выступает за необходимость дипломатического разрешения конфликта между Израилем и Ираном, а также призывает обе стороны проявить сдержанность и действовать в рамках международного права.
Другие страны
20 июня 2025 г. 11:14
Япония настаивает на дипломатическом решении конфликта между Израилем и Ираном

Япония решительно выступает за необходимость дипломатического разрешения конфликта между Израилем и Ираном, а также призывает обе стороны проявить сдержанность и действовать в рамках международного права.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Японии Такэси Ивая.

"Наша страна в очередной раз решительно призывает все стороны действовать в соответствии с международным правом и решать вопросы путем переговоров", - отметил он.

По его словам, японская сторона, в свою очередь, продолжит дипломатические усилия, направленные на урегулирование конфликта.

Ранее глава японского внешнеполитического ведомства также сообщил журналистам, что 87 японских граждан и членов их семей были благополучно эвакуированы из Ирана в Иорданию и Азербайджан.

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