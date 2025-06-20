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Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана 20 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова.
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

20 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что визит Лазиза Кудратова в Азербайджан создает хорошие возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. С удовлетворением подчеркнув, что Азербайджан и Узбекистан реализуют много совместных проектов, президент Ильхам Алиев отметил, что это свидетельствует о дружеском характере наших отношений во всех сферах.

Выразив признательность за прием, Лазиз Кудратов передал главе нашего государства приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Гость отметил, что глава узбекского государства готовится к запланированному визиту в братский Азербайджан и поручил правительству насытить этот визит конкретным практическим содержанием.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия, попросил передать и его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Гость подчеркнул, что после прошлогоднего государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан ведется активная работа по новым приоритетным направлениям, определенным президентами двух стран.

На встрече с удовлетворением было отмечено развитие торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения промышленной кооперации, транспортно-логистических связей, а также новым совместным проектам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət nazirini qəbul edib

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