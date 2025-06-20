Титов: В начале сентября в Азербайджан приедет группа российских инвесторов

В начале сентября в Азербайджан приедет группа российских инвесторов

Группа российских предпринимателей посетит Азербайджан в начале сентября для изучения инвестиционных возможностей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями в целях достижения устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, у него в Азербайджане уже есть деловые партнеры: "Мы инвестировали в винодельческое производство".

"Сегодня я советую всем российским компаниям инвестировать в Азербайджан. В начале сентября привезем целую группу российских предпринимателей, автопробег такой. Но они едут не только ради того, чтобы посмотреть красивейшие места. Будет инвестиционное мероприятие, и мы искренне будем убеждать этих предпринимателей, которые представляют самые разные отрасли, что можно и нужно вкладывать в эту страну свои деньги", – подчеркнул Титов.