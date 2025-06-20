О нас

Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США

Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США Власти Катара получили на этой неделе предупреждение от Ирана о том, что в случае начала США операции против Тегерана, последний может нанести удары по американским базам в Персидском заливе, одна из наиболее крупных из них находится рядом с Дохой.
Другие страны
20 июня 2025 г. 11:06
Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США

Власти Катара получили на этой неделе предупреждение от Ирана о том, что в случае начала США операции против Тегерана, последний может нанести удары по американским базам в Персидском заливе, одна из наиболее крупных из них находится рядом с Дохой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Диписточники сообщили, что на территории Катара располагается самая крупная авиабаза ВВС США в регионе - Аль-Удейд. Это передовой командный пункт Центрального командования ВС США (CENTCOM), где размещается до 10 тыс. американских военнослужащих.

Целями иранских ударов, в случае, если США решат присоединиться к израильской операции против Тегерана, могут стать и другие базы США по всему Ближнему Востоку, а также дипломатические представительства Вашингтона в государствах региона, отмечает WP. В том числе, угроза может исходить от радикальных исламистских вооруженных формирований, поддерживающих Иран.

Пентагон в ответ на запрос WP о мерах по предотвращению возможных ударов Ирана отослал к заявлению министра обороны США Пита Хегсета, в котором тот без подробностей указал на "развертывание дополнительных ресурсов" на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran Qətəri ABŞ bazalarına zərbələr endirə biləcəyi barədə xəbərdar edib

Экслюзивные новости

АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi