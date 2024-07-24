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Председательство COP29: Проблемы Африки - в центре нашей деятельности и усилий

Председательство COP29: Проблемы Африки - в центре нашей деятельности и усилий Команда COP29 приняла участие в Африканской конференции по углеродным рынкам, в которой участвовали многие заинтересованные стороны.
COP29
24 июля 2024 г. 15:55
Председательство COP29: Проблемы Африки - в центре нашей деятельности и усилий

Команда COP29 приняла участие в Африканской конференции по углеродным рынкам, в которой участвовали многие заинтересованные стороны.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу СОР29 в социальной сети "Х", на конференции команда представила основные принципы своего председательства на Африканском континенте.

"На Африканской конференции с участием многих заинтересованных сторон по углеродным рынкам председательство COP29 рассмотрело практическую реализацию шестой статьи Парижского соглашения и показало, что потребности Африки находятся в центре деятельности и усилий председательства COP29", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке COP29 sədrliyi: Afrikanın ehtiyacları və problemləri fəaliyyətimizin mərkəzindədir
Версия на английском языке COP29 Presidency commits to prioritizing Africa's needs

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