Председательство COP29: Проблемы Африки - в центре нашей деятельности и усилий
Председательство COP29: Проблемы Африки - в центре нашей деятельности и усилийКоманда COP29 приняла участие в Африканской конференции по углеродным рынкам, в которой участвовали многие заинтересованные стороны.
Команда COP29 приняла участие в Африканской конференции по углеродным рынкам, в которой участвовали многие заинтересованные стороны.
Как передает Report со ссылкой на официальную страницу СОР29 в социальной сети "Х", на конференции команда представила основные принципы своего председательства на Африканском континенте.
"На Африканской конференции с участием многих заинтересованных сторон по углеродным рынкам председательство COP29 рассмотрело практическую реализацию шестой статьи Парижского соглашения и показало, что потребности Африки находятся в центре деятельности и усилий председательства COP29", - говорится в публикации.
At the Africa Multi-Stakeholder Conference on Carbon-Markets, the #COP29 Presidency addressed the operationalisation of Art. 6 of the Paris Agreement, and showed that Africa’s needs and concerns are at the heart of the COP29 Presidency’s activities and efforts. pic.twitter.com/n197Fo9IZh