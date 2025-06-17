Фон дер Ляйен: ЕС предпринял меры, чтобы навсегда покончить с эрой российских энергоресурсов в Европе

Сегодня в Страсбурге европейским законодателям представлена "дорожная карта", предполагающая полный отказ от импорта российских газа и нефти в Евросоюз уже к 2027 году.

Сегодня в Страсбурге европейским законодателям представлена "дорожная карта", предполагающая полный отказ от импорта российских газа и нефти в Евросоюз уже к 2027 году.

Как сообщает европейское бюро Report, согласно законодательному предложению, представленному еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, ЕС "поэтапно и эффективно" будет отказываться от импорта энергоносителей из РФ и положит конец зависимости от них.

По мнению Еврокомиссии, это решение устранит рыночные и экономические риски и в конечном итоге укрепит энергетическую независимость и конкурентоспособность ЕС.

"Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергоресурсы как оружие. Мы предприняли четкие шаги, чтобы "перекрыть кран" и навсегда покончить с эрой российских ископаемых видов топлива в Европе", - приводятся в сообщении слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Этот шаг был предпринят после утверждения плана REPowerEU в прошлом месяце. В документе изложен общеевропейский план поэтапного отказа от импорта российского газа скоординированным образом, в духе солидарности, при одновременном продвижении к чистому энергетическому переходу, говорится в документе. Также подчеркнуто, что предложение разработано с учетом того, чтобы сохранить безопасность энергоснабжения ЕС и минимизировать влияние на цены и рынки.

"Это будет возможно благодаря наличию достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом газовом рынке, хорошо взаимосвязанному газовому рынку ЕС и наличию достаточной импортной инфраструктуры. Кроме того, в сегодняшнем предложении предусмотрены встроенные гарантии для реагирования на ситуацию на газовых рынках", - указано в предложениях.

Предлагаемый регламент предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения или экспортируемых прямо или косвенно из РФ. Он также представляет меры для содействия полному прекращению импорта российской нефти к концу 2027 года.

В рамках проекта предполагается, что импорт российского газа по новым контрактам будет запрещен с 1 января 2026 года. Импорт по существующим краткосрочным контрактам будет прекращен к 17 июня 2026 года, за исключением трубопроводного газа, поставляемого в страны, не имеющие выхода к морю, и по долгосрочным контрактам, что будет разрешено до конца 2027 года.

Согласно документу, контракты на услуги терминалов СПГ для клиентов из России или контролируемых российскими предприятиями также будут запрещены.

Предлагаемый регламент будет следовать законодательному процессу совместного принятия решений, что означает, что его должны принять Европейский парламент и Совет. Для принятия в Совете потребуется квалифицированное большинство. Ранее, Венгрия и Словакия выступили против этих предложений.