Айхан Гаджизаде: Более 60 граждан Азербайджана пересекли границу Ирана

Обращения поступающие на горячие линии посольства Азербайджана в Израиле, посольства в Иране, а также Генерального консульства в городе Тебризе, рассматриваются ежедневно.

Обращения, поступающие на горячие линии посольства Азербайджана в Израиле и Иране, а также Генерального консульства в Тебризе, рассматриваются ежедневно.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сказал, что продолжаются меры по получению соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджана и других стран, желающими покинуть Иран.

По словам Гаджизаде, граждане Азербайджана в Израиле соответственно направляются в соседние Египет и Иорданию.

"До настоящего времени в наше Посольство и Генеральное консульство в Иране поступило около 500 обращений от граждан Азербайджана, из которых более 60 пересекли границу. Наряду с этим, более 1200 обращений из 51 страны в настоящее время рассматриваются, и для них обеспечиваются соответствующие разрешения на пересечение границы. Приняты соответствующие меры для перехода 34 наших граждан, находящихся в Израиле, в Иорданию", - отметил представитель МИД.