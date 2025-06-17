Ушаков: РФ и Турция активизируют контакты по линии МИД и министерств обороны

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вчерашнем телефонном разговоре договорились, что на фоне обострения на Ближнем Востоке министерства иностранных дел и обороны активизируют контакты.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вчерашнем телефонном разговоре договорились, что на фоне обострения на Ближнем Востоке министерства иностранных дел и обороны активизируют контакты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президенты условились, что будут активизированы контакты по линии ряда министерств. Прямо скажу, имеется в виду прежде всего два министерства в данной ситуации, с учетом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, - это МИД двух страны и министерства обороны двух стран. На это ориентированы и глава МИД Сергей Лавров, и глава Минобороны Андрей Белоусов с нашей стороны", - сказал он.