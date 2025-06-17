Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Азербайджане выросли примерно на 7%

В январе-мае этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 58 млн 96,4 тыс. тонн грузов и 750 млн 386,2 тыс. пассажиров.

В январе-мае этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 58 млн 96,4 тыс. тонн грузов и 750 млн 386,2 тыс. пассажиров.

Report со ссылкой на Госкомстат сообщает, что это на 3 млн 699 тыс. тонн (6,8%) и 47 млн 493,9 тыс. пассажиров (6,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период автобусами воспользовались 717 млн 633,1 тыс. пассажиров. Это на 47 млн 574,2 тыс. человек (7,1%) больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами такси в течение года, уменьшилось на 130,3 тыс. человек (0,2%) и составило 32 млн 753,1 тыс. человек.

95,6% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,4% - услугами такси.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 96,8 млн тонн. 59,9% грузов было перевезено автомобильным транспортом.