О нас

Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Азербайджане выросли примерно на 7%

Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Азербайджане выросли примерно на 7% В январе-мае этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 58 млн 96,4 тыс. тонн грузов и 750 млн 386,2 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
17 июня 2025 г. 18:37
Перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Азербайджане выросли примерно на 7%

В январе-мае этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 58 млн 96,4 тыс. тонн грузов и 750 млн 386,2 тыс. пассажиров.

Report со ссылкой на Госкомстат сообщает, что это на 3 млн 699 тыс. тонн (6,8%) и 47 млн 493,9 тыс. пассажиров (6,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период автобусами воспользовались 717 млн 633,1 тыс. пассажиров. Это на 47 млн 574,2 тыс. человек (7,1%) больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами такси в течение года, уменьшилось на 130,3 тыс. человек (0,2%) и составило 32 млн 753,1 тыс. человек.

95,6% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,4% - услугами такси.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 96,8 млн тонн. 59,9% грузов было перевезено автомобильным транспортом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması 7 %-ə yaxın artıb

Самое читаемое

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi