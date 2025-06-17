ЕС выделяет €161 млн на гуманитарную помощь для Афганистана в этом году

ЕС выделяет €161 млн на гуманитарную помощь для Афганистана в этом году

В рамках проходящей сегодня в Брюсселе встречи по ситуации в Афганистане представителей гуманитарного сообщества и официальных лиц ЕС было объявлено о выделении средств на оказание гуманитарной помощи наиболее уязвимым жителям этой страны и соседних регионов.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, из общей суммы в €161 млн большая часть будет направлена гуманитарным организациям, работающим в стране, - более €141 млн.

Оставшиеся средства пойдут на помощь афганским гражданам и беженцам в Пакистане и Иране.

В рамках программы помощи запланирован новый рейс из ЕС в Афганистан, который доставит почти 100 тонн необходимых гуманитарных грузов. С момента запуска этого воздушного моста в 2021 году было организовано в общей сложности 40 рейсов, доставивших около 2150 тонн предметов первой необходимости.

Новое финансирование ЕС будет включать продовольственную помощь, медицинские услуги и лечение недоедания, а также улучшение доступа к чистой воде и санитарии в отдаленных районах. Программа также предусматривает защиту уязвимых групп, включая юридическую помощь и защиту прав людей из группы риска. Приоритетное внимание уделяется образованию в чрезвычайных ситуациях, с особым акцентом на обеспечение доступа для девочек, а также мерам по готовности к стихийным бедствиям.

Гуманитарная помощь ЕС направляется исключительно через гуманитарных партнеров, работающих на местах.

По оценкам, более 8 миллионов афганцев находятся в положении перемещенных лиц в Пакистане и Иране.