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Общая стоимость оказанных населению в Азербайджане платных услуг выросла почти на 10 %

Общая стоимость оказанных населению в Азербайджане платных услуг выросла почти на 10 % В январе-мае 2025 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, составила 5 млрд 680,2 млн манатов.
Бизнес
17 июня 2025 г. 18:43
Общая стоимость оказанных населению в Азербайджане платных услуг выросла почти на 10 %

В январе-мае 2025 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, составила 5 млрд 680,2 млн манатов.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 9,7 % больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период юридическими лицами населению было оказано услуг на 4 млрд 298,5 млн манатов, что составило 75,7 % от общей стоимости услуг.

За 5 месяцев каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на 555,1 маната, что в номинальном выражении на 82,8 маната больше, чем в январе-мае прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın artıb

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