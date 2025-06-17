Общая стоимость оказанных населению в Азербайджане платных услуг выросла почти на 10 %

В январе-мае 2025 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, составила 5 млрд 680,2 млн манатов.

В январе-мае 2025 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, составила 5 млрд 680,2 млн манатов.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 9,7 % больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период юридическими лицами населению было оказано услуг на 4 млрд 298,5 млн манатов, что составило 75,7 % от общей стоимости услуг.

За 5 месяцев каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на 555,1 маната, что в номинальном выражении на 82,8 маната больше, чем в январе-мае прошлого года.