Мухтар Бабаев встретился с министром окружающей среды ЮАР

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с министром окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства Южной Африки Джорджем Дионом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательствующая сторона в COP29 встретилась с Дионом Джорджем, министром окружающей среды, лесного и рыбного хозяйства Южной Африки, на министерской встрече по климатическим действиям в Ухане, чтобы обсудить сотрудничество, приоритеты и ожидания от COP29", - отмечается в сообщении.