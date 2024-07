COP29 sədrliyi: Afrikanın ehtiyacları və problemləri fəaliyyətimizin mərkəzindədir

COP29 komandası bir çox maraqlı tərəfləri bir araya gətirən karbon bazarları ilə bağlı Afrika konfransında iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

Məlumata görə, konfrans çərçivəsində COP29 sədrliyi Paris Sazişinin 6-cı Maddəsinin praktiki icrasını nəzərdən keçirib.

Bununla yanaşı, Afrikanın ehtiyaclarının COP29 sədrliyinin fəaliyyətinin və səylərinin mərkəzində olduğu bildirilib.