Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 17%

Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года составил 987,9 млн манатов, что на 16,6% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года составил 987,9 млн манатов, что на 16,6% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетном периоде 51,3% оборота общественного питания в частном секторе приходится на долю юридических лиц, а 48,7% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

За 5 месяцев оборот по юридическим лицам увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 502,2 млн манатов.