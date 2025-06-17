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Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 17%

Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 17% Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года составил 987,9 млн манатов, что на 16,6% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Финансы
17 июня 2025 г. 18:18
Оборот услуг общепита в Азербайджане вырос почти на 17%

Оборот общественного питания в Азербайджане в январе-мае этого года составил 987,9 млн манатов, что на 16,6% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетном периоде 51,3% оборота общественного питания в частном секторе приходится на долю юридических лиц, а 48,7% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

За 5 месяцев оборот по юридическим лицам увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 502,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə xidmətlərinin dövriyyəsi 17 %-ə yaxın artıb

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