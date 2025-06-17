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В Азербайджане около 47 тыс. таксистов приняли участие в тренингах

В Азербайджане около 47 тыс. таксистов приняли участие в тренингах С начала реализации программы повышения квалификации к обучению были привлечены 46 656 водителей такси.
Инфраструктура
17 июня 2025 г. 18:09
В Азербайджане около 47 тыс. таксистов приняли участие в тренингах

С начала реализации программы повышения квалификации к обучению были привлечены 46 656 водителей такси.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По итогам программы организуется экзамен, который проводит Государственный экзаменационный центр. На сегодняшний день его успешно прошли 35 929 человек.

Во время обучения таксистам разъясняются правила перевозки пассажиров, права и обязанности водителей и клиентов, требования к транспорту, а также нормы этики и поведения. В курс также включены темы, связанные с безопасностью дорожного движения, использованием современных технологий и оказанием первой помощи.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bu günədək 47 minə yaxın taksi sürücüsü təlimlərə cəlb olunub

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