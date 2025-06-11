Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре

Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре

Заложенные Арменией за годы оккупации азербайджанских территорий многочисленные мины продолжают представлять серьезную угрозу для восстановления жизни на деоккупированных территориях, приводя к многочисленным жертвам. Угроза сохраняется даже после прекращения боевых действий между сторонами в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье члена Совета редакторов газет Пакистана, эксперта по Южному Кавказу и Центральной Азии Тазина Ахтара в газете The Nation.

Автор отмечает, что Азербайджан остается одной из наиболее загрязненных минами стран в мире, около 12% территории страны все еще заминированы 1,5 миллионами мин и большим количеством неразорвавшихся боеприпасов.

Эксперт подчеркивает, мины не только уносят жизни мирных жителей, но и наносят серьезный ущерб окружающей среде и плодородным землям региона.

"Вопрос был поднят на глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в ноябре 2024 года в Баку. Участники обсудили тему “Смягчение воздействия наземных мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего”. Пластиковые отходы, образующиеся в результате взрыва, влекут за собой экологические последствия, негативно влияют на структуру почвы. Мины за долгое время пребывания в земле могут привести к опасным химическим реакциям", - отмечает Ахтар.

Он также напомнил, что Азербайджан в прошлом году официально объявил гуманитарное разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития и добивается международного признания этой проблемы в качестве 18-й Глобальной цели устойчивого развития ООН.

"При этом Азербайджан задействует все имеющиеся ресурсы и применяет самые современные технологии, чтобы повысить эффективность процесса разминирования. Это уже привело к заметному улучшению ситуации по сравнению с прошлыми годами. Однако, несмотря на многочисленные призывы, Армения по-прежнему отказывается предоставить точные карты минных полей, что осложняет гуманитарные усилия по обеспечению безопасности в регионе", - добавил эксперт.

Гюльнар Махмудова