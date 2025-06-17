Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация посетила также Парк Победы в Баку, где возложила венок и цветы к памятнику Победы.

Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном с целью сохранения в памяти исторической Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне, и увековечения светлой памяти наших шехидов.