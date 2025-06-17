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Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 18:31
Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация посетила также Парк Победы в Баку, где возложила венок и цветы к памятнику Победы.

Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном с целью сохранения в памяти исторической Победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне, и увековечения светлой памяти наших шехидов.

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Версия на английском языке ФотоChairperson of Bulgaria's National Assembly visits Alley of Honor and Victory Park in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan Milli Assambleyasının sədri Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

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