Задержан подозреваемый в мошенничестве под видом инвестиций в TikTok

Сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали 23-летнего Фархада Сулейманова, подозреваемого в кибермошенничестве через социальные сети.

Сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали 23-летнего Фархада Сулейманова, подозреваемого в кибермошенничестве через социальные сети.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, Сулейманов создал в TikTok страницы под названиями Gazanc Tiktok, Zahid.Əliyev114, Yusif Mamedov, с помощью которых предлагал пользователям якобы выгодные инвестиции. Он обещал высокую прибыль за перевод небольших сумм и предлагал участвовать в онлайн-казино и азартных играх, действовавших незаконно. С помощью этих уловок он обманул около 20 человек и завладел их деньгами.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

МВД призывает граждан, которые также пострадали от действий Фархада Сулейманова, обратиться в полицию. "В очередной раз напоминаем: не доверяйте сомнительным предложениям от незнакомцев в социальных сетях. Не переводите деньги малознакомым лицам и не разглашайте персональные данные, включая информацию о банковских картах", - говорится в обращении ведомства.