МИД Катара: Израиль атакой на Иран сорвал переговорный процесс по Газе

Ирано-израильская война перечеркнула прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ирано-израильская война перечеркнула прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Когда речь заходит о нашей оценке возможного прекращения огня в секторе Газа, мы видели позитивную динамику между Ираном и США, мы также видели позитивную динамику между (палестинским движением) ХАМАС и Израилем. Эта позитивная динамика была нарушена атакой (Израиля) на Иран, поэтому единственным способом вернуться на эту позитивную траекторию является прекращение эскалации в регионе и поиск путей для возобновления дипломатического взаимодействия. Это именно то, чем мы занимаемся прямо сейчас", - отметил он.

Напомним, что 18 марта Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США палестинское движение ХАМАС и Израиль так и не смогли согласовать условия перемирия.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.