Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках COP29 в Баку провел переговоры с исполнительным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Хорхе Морейра да Силвой.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети "Х".

Они обсудили вопросы, касающиеся повестки сотрудничества Азербайджан-ООН, а также председательства Азербайджана в COP29.

"Стороны сосредоточили внимание на усилиях Азербайджана по борьбе с минной угрозой на освобожденных территориях", - сказано в публикации.