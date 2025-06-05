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МВД: Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 9 тыс. манатов

МВД: Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 9 тыс. манатов Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили 9 577 манатов.
Происшествия
5 июня 2025 г. 12:36
МВД: Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 9 тыс. манатов

Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили 9 577 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 4 июня киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт граждан различные суммы - от 68 до 7000 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank hesablarından oğurlanan vəsaitin miqdarı açıqlanıb

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