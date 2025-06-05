В этом году в промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

В этом году в промпарках Карабаха начнут работу новые предприятия

В этом году в Агдамском промпарке и "Экономической зоне долины Араз" планируется начало деятельности предприятий по производству декоративных камней, табачных изделий и др.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон.

Согласно информации, в этих двух промышленных парках в общей сложности зарегистрировано 45 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 предпринимателей в качестве нерезидентов. В проведенные работы инвестировано более 150 млн манатов, создано более 740 постоянных рабочих мест.

В настоящее время в указанных промышленных зонах функционирует 11 предприятий. С конца сентября 2024 года до конца I квартала 2025 года эти предприятия произвели продукцию на 87 млн манатов. Также продолжается строительство более 10 предприятий, а на более чем 20 предприятиях ведутся проектные работы.