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"Нефтчи" оформил первый трансфер для нового сезона

"Нефтчи" оформил первый трансфер для нового сезона "Нефтчи" оформил первый трансфер для нового сезона
Футбол
5 июня 2025 г. 12:29
Нефтчи оформил первый трансфер для нового сезона

"Нефтчи" оформил первый трансфер футболиста для нового сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу бакинского представителя, опорный полузащитник сборной Бенина Сесси Д'Алмейда перешел в клуб.

С 29-летним игроком подписан контракт на 2+1 год.

Отметим, что Сесси Д'Алмейда, родившийся в городе Бордо во Франции, является воспитанником одноименного клуба. Он выступал в лигах во Франции, Англии, Португалии.

Полузащитник, проведший последний сезон в кипрской команде "Аполлон" (Лимассол), вышел на поле в 34 матчах. Футболист, забивший один гол, со сборной Бенина получил путевку на Кубок африканских наций, который пройдет в Марокко с 21 декабря этого года по 18 января 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” yeni mövsüm üçün ilk transferini rəsmiləşdirib

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