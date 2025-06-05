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Индонезия может купить у Китая истребители J-10

Индонезия может купить у Китая истребители J-10 Индонезия рассматривает предложение Китая о покупке многоцелевого истребителя J-10.
Другие страны
5 июня 2025 г. 12:38
Индонезия может купить у Китая истребители J-10

Индонезия рассматривает предложение Китая о покупке у Пекина многоцелевых истребителей J-10.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Индонезии Донни Эрмавана Тауфанто.

"Это пока всего лишь предложение", - сказал Тауфанто.

Он пояснил, что в настоящее время в Джакарте изучают, соответствуют ли эти самолеты, широко используемые китайскими ВВС, требованиям, предъявляемым индонезийскими военными, и можно ли интегрировать истребители в Национальную армию Индонезии.

Отметим, что J-10 - многоцелевой истребитель с одним двигателем, разработанный компанией Avic Chengdu Aircraft Co Ltd.

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