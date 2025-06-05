Индонезия может купить у Китая истребители J-10

Индонезия рассматривает предложение Китая о покупке у Пекина многоцелевых истребителей J-10.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны Индонезии Донни Эрмавана Тауфанто.
"Это пока всего лишь предложение", - сказал Тауфанто.
Он пояснил, что в настоящее время в Джакарте изучают, соответствуют ли эти самолеты, широко используемые китайскими ВВС, требованиям, предъявляемым индонезийскими военными, и можно ли интегрировать истребители в Национальную армию Индонезии.
Отметим, что J-10 - многоцелевой истребитель с одним двигателем, разработанный компанией Avic Chengdu Aircraft Co Ltd.