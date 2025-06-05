О нас

Писториус: Германии нужны дополнительно 50-60 тыс. военных для требований НАТО

Писториус: Германии нужны дополнительно 50-60 тыс. военных для требований НАТО Численность Бундесвера (ВС Германии) должна быть увеличена на 50-60 тыс. военнослужащих для выполнения новых требований НАТО по повышению обороноспособности.
Другие страны
5 июня 2025 г. 12:39
Писториус: Германии нужны дополнительно 50-60 тыс. военных для требований НАТО

Численность Бундесвера (ВС Германии) должна быть увеличена на 50-60 тыс. военнослужащих для выполнения новых требований НАТО по повышению обороноспособности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Борис Писториус по прибытии на встречу глав МО стран НАТО в Брюсселе.

"Мы предполагаем, но это лишь грубая оценка, чтобы внести ясность, что нам нужно примерно на 50-60 тыс. солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем имеется на сегодняшний день", - сказал он.

При этом министр отметил, что пока служба будет добровольной.

"Однако добровольное участие может выйти за рамки этого, если мы будем привлекательны как работодатель и в то же время привлечем больше людей, молодых мужчин и женщин", - отметил Писториус.

В то же время, целевой пакет (вклад в оборону Североатлантического альянса) Германии, по его словам, станет вторым по масштабу в НАТО.

На сегодняшний день численность военных Бундесвера составляет около 183 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: Almaniyada hərbçilərin sayı 50-60 min nəfərə qədər artırılmalıdır

Другие новости из категории

Умеров: Помощь Украине по датской модели увеличится до 1,3 млрд евро
Умеров: Помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро
5 июня 2025 г. 13:08
Индонезия может купить у Китая истребители J-10
Индонезия может купить у Китая истребители J-10
5 июня 2025 г. 12:38
В КНДР подняли опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение
В КНДР подняли опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение
5 июня 2025 г. 11:39
В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги
В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги
5 июня 2025 г. 11:36
Премьер Словакии посетит Казахстан
Премьер Словакии посетит Казахстан
5 июня 2025 г. 11:34
Хегсет: Страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП
Хегсет: Страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП
5 июня 2025 г. 11:15
Массовая эвакуация сел Сумской области Украины
ФотоМассовая эвакуация сел Сумской области Украины
5 июня 2025 г. 11:04
Из-за турбулентности летевшего из Берлина в Милан самолета пострадали девять человек
Из-за турбулентности летевшего из Берлина в Милан самолета пострадали девять человек
5 июня 2025 г. 09:16
Google и Чили подписали соглашение о прокладке оптоволокна до Австралии
Google и Чили подписали соглашение о прокладке оптоволокна до Австралии
5 июня 2025 г. 09:03
В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек
В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек
5 июня 2025 г. 07:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi