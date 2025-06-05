Писториус: Германии нужны дополнительно 50-60 тыс. военных для требований НАТО

Численность Бундесвера (ВС Германии) должна быть увеличена на 50-60 тыс. военнослужащих для выполнения новых требований НАТО по повышению обороноспособности.

Численность Бундесвера (ВС Германии) должна быть увеличена на 50-60 тыс. военнослужащих для выполнения новых требований НАТО по повышению обороноспособности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Борис Писториус по прибытии на встречу глав МО стран НАТО в Брюсселе.

"Мы предполагаем, но это лишь грубая оценка, чтобы внести ясность, что нам нужно примерно на 50-60 тыс. солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем имеется на сегодняшний день", - сказал он.

При этом министр отметил, что пока служба будет добровольной.

"Однако добровольное участие может выйти за рамки этого, если мы будем привлекательны как работодатель и в то же время привлечем больше людей, молодых мужчин и женщин", - отметил Писториус.

В то же время, целевой пакет (вклад в оборону Североатлантического альянса) Германии, по его словам, станет вторым по масштабу в НАТО.

На сегодняшний день численность военных Бундесвера составляет около 183 тыс.