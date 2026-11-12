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    WSJ: Вэнс может лично провести переговоры с представителем спецслужб Ирана

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 04:21
    WSJ: Вэнс может лично провести переговоры с представителем спецслужб Ирана

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

    "Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности (...) в попытке положить конец войне, которая, по его мнению, является препятствием для Республиканской партии", - пишет издание.

    По данным источников газеты, в последние дни президент США Дональд Трамп сказал своим высокопоставленным помощникам и коллегам, что он открыт для возобновления переговоров Вэнса с Ираном, и уполномочил его вести переговоры.

    Собеседники издания отметили, что столица Катара - Доха рассматривается в качестве возможного места проведения следующего этапа переговоров, если Вэнс и иранские официальные лица согласятся встретиться.

    В октябре вице-президент США направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с просьбой о встрече.

    Джей Ди Вэнс Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
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