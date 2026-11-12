Ученые разработали жвачку от рака

Экспериментальная жевательная резинка связала до 93% вируса папилломы человека в образцах слюны пациентов с раком головы и шеи, дополнительный компонент также подавлял два вида бактерий.

Как передает Report, работа ученых Пенсильванского университета опубликована в журнале Scientific Reports.

Авторы изучали подход к местной доставке белков, способных воздействовать на микроорганизмы полости рта. Персистирующая инфекция ВПЧ может вызывать некоторые виды рака, а повышенное содержание бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum связывают с неблагоприятными исходами опухолей головы и шеи.

Основой противовирусного варианта стала жвачка из бобов лаблаба, содержащая лектин FRIL. Этот белок связывает вирусные частицы и объединяет их в скопления. В лабораторных анализах образцов слюны и жидкости для полоскания рта такая обработка связала соответственно 93% и 80% определяемого ВПЧ.

Затем исследователи добавили антимикробный пептид протегрин-1. Однократная обработка образцов полученным составом уменьшила количество двух целевых видов бактерий более чем на 99%. При этом некоторые другие бактерии, включая изученные стрептококки, сохранялись. Это указывает на избирательность действия в проверенных условиях.

Авторы предлагают перейти к клиническим исследованиям и проверить разработку как возможное дополнение к существующим подходам, а также средство контроля инфекций.