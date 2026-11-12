Alimlər xərçəng xəstəliyi əleyhinə saqqız hazırlayıblar
- 12 noyabr, 2026
- 05:33
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Eksperimental çeynənən saqqız baş və boyun xərçəngi xəstəliyi olan pasiyentlərin tüpürcək nümunələrində insan papilloma virusunun 93 %-nə qədərinin qarşısını alıb, əlavə komponent isə iki növ bakteriyanı da məhdudlaşdırıb.
"Report"un xəbərinə görə, Pensilvaniya Universiteti alimlərinin elmi işi "Scientific Reports" jurnalında nəşr olunub.
Müəlliflər ağız mikroorqanizmlərini hədəf ala bilən zülalların yerli çatdırılmasına yanaşma araşdırıblar. Davamlı insan papilloma virusu bəzi xərçəng xəstəliyi növlərinə səbəb ola bilər və "Porphyromonas gingivalis", "Fusobacterium nucleatum" bakteriyalarının yüksək səviyyələri baş və boyun şişlərində mənfi nəticələrlə əlaqələndirilir.
Antivirus variantı, tərkibində lektin FRIL olan lablab lobyasından hazırlanmış saqqıza əsaslanır. Bu zülal virus hissəciklərini bağlayır və onları klasterlərə birləşdirir. Tüpürcək və ağız yaxalama nümunələrinin laboratoriya analizlərində bu müalicə müvafiq olaraq aşkar edilə bilən HPV-nin 93 % və 80 % -ni bağlayıb.
Sonra tədqiqatçılar mikrob əleyhinə "peptid protegrin-1"i əlavə ediblər. Nümunələrin əldə edilən tərkiblə tək bir dəfə işlənməsi iki hədəf bakteriya növünün sayını 99 %-dən çox azaldıb. Lakin, tədqiq olunan streptokoklar da daxil olmaqla, bəzi digər bakteriyalar qaldı. Bu, sınaqdan keçirilmiş şəraitdə selektiv təsir göstərir.
Müəlliflər klinik sınaqlara keçməyi, bu inkişafı mövcud yanaşmalara potensial əlavə və infeksiyaya nəzarət vasitəsi kimi yoxlamağı təklif edirlər.