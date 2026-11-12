В жилом районе Нью-Йорка обрушилось здание

В нью-йоркском районе Бруклин частично обрушилось трехэтажное здание.

Как передает Report, об этом со ссылкой на Пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, здание расположено в квартале Флэтбуш на юге Бруклина, застроенном преимущественно жилыми домами. Обрушение произошло около 16:00 по местному (01:00 по бакинскому) времени.

Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, поскольку под завалами могут находиться люди. Пострадали по меньшей мере два человека, которые были переданы под наблюдение медиков.