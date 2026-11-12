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    В жилом районе Нью-Йорка обрушилось здание

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 02:46
    В жилом районе Нью-Йорка обрушилось здание

    В нью-йоркском районе Бруклин частично обрушилось трехэтажное здание.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на Пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) сообщает телеканал CNN.

    По имеющейся информации, здание расположено в квартале Флэтбуш на юге Бруклина, застроенном преимущественно жилыми домами. Обрушение произошло около 16:00 по местному (01:00 по бакинскому) времени.

    Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, поскольку под завалами могут находиться люди. Пострадали по меньшей мере два человека, которые были переданы под наблюдение медиков.

    Обрушение дома Нью-Йорк (США)
    Nyu-Yorkda yaşayış binası uçub
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