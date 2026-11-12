В жилом районе Нью-Йорка обрушилось здание
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 02:46
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В нью-йоркском районе Бруклин частично обрушилось трехэтажное здание.
Как передает Report, об этом со ссылкой на Пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) сообщает телеканал CNN.
По имеющейся информации, здание расположено в квартале Флэтбуш на юге Бруклина, застроенном преимущественно жилыми домами. Обрушение произошло около 16:00 по местному (01:00 по бакинскому) времени.
Сейчас спасатели проводят поисковую операцию, поскольку под завалами могут находиться люди. Пострадали по меньшей мере два человека, которые были переданы под наблюдение медиков.
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