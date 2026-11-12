Nyu-Yorkda yaşayış binası uçub
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 02:52
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ABŞ-nin Nyu-York şəhərinin Bruklin rayonunda üçmərtəbəli bina qismən uçub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Nyu-Yorkun Yanğın Departamentinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, bina əsasən yaşayış massivi olan Bruklinin cənubundakı Fletbuş məhəlləsində yerləşir. Uçqun yerli vaxtla saat 16:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə saat 01:00) baş verib.
Xilasedicilər hazırda dağıntılar altında insanların ola biləcəyi üçün axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparırlar. Hadisə zamanı azı iki nəfər xəsarət alıb və tibbi yardım üçün həkimlərin nəzarəti altındadır.
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