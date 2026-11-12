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    Nyu-Yorkda yaşayış binası uçub

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 02:52
    Nyu-Yorkda yaşayış binası uçub

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərinin Bruklin rayonunda üçmərtəbəli bina qismən uçub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Nyu-Yorkun Yanğın Departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bina əsasən yaşayış massivi olan Bruklinin cənubundakı Fletbuş məhəlləsində yerləşir. Uçqun yerli vaxtla saat 16:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə saat 01:00) baş verib.

    Xilasedicilər hazırda dağıntılar altında insanların ola biləcəyi üçün axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparırlar. Hadisə zamanı azı iki nəfər xəsarət alıb və tibbi yardım üçün həkimlərin nəzarəti altındadır.

    Bina uçqunu Xəsarət alan Nyu-York
    В жилом районе Нью-Йорка обрушилось здание
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