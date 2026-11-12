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    Politico: Все больше республиканцев выступают за выдвижение Рубио в президенты

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 02:16
    Politico: Все больше республиканцев выступают за выдвижение Рубио в президенты

    В Республиканской партии растет число сторонников выдвижения советника по национальной безопасности и госсекретаря США Марко Рубио на президентские выборы 2028 года.

    Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

    После поражения республиканцев на промежуточных выборах среди представителей партии начались новые дискуссии о том, кто должен возглавить партию. Среди возможных кандидатов - Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    "Надеюсь, он (Рубио - ред.) будет баллотироваться. Думаю, он лучше всех умеет общаться с людьми и объединять их, - заявил конгрессмен Марлин Стацман. - Я считаю его, безусловно, самым талантливым республиканцем".

    Один из республиканцев также назвал Рубио "лучшей надеждой" на то, чтобы вывести партию из "кризиса". "Надеюсь, в начале следующего года он дистанцируется от Трампа и Джей Ди", - добавил он.

    В то же время Вэнса связывают с политическим курсом Трампа, который, по мнению самих республиканцев, избиратели резко отвергли в ходе выборов.

    При этом источники Politico также сообщили, что Рубио не заинтересован в выдвижении своей кандидатуры на будущих выборах. Однако, как заявил человек из окружения госсекретаря, только сам Рубио знает о своем решении относительно участия в президентской гонке. По его словам, сейчас он "сосредоточен на выполнении своих обязанностей и не думает о 2028 годе".

    Марко Рубио Президентские выборы в США 2028
    MiniBoss
    44 filmi

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