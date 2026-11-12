"Politico": Daha çox respublikaçı Rubionun prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyir
- 12 noyabr, 2026
- 03:37
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Respublikaçılar Partiyasında ABŞ-nin milli təhlükəsizlik müşaviri və dövlət katibi Marko Rubionun 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi üçün tərəfdarlarının sayı artır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Politico" xəbər verib.
Respublikaçıların Konqresə aralıq seçkilərdə məğlubiyyətindən sonra partiya daxilində siyasi təşkilata kimin rəhbərlik etməsi ilə bağlı yeni müzakirələr başlayıb. Mümkün namizədlər arasında Rubio və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens də var.
"Ümid edirəm ki, o (Rubio - red.) namizədliyini irəli sürəcək. Düşünürəm ki, o, insanlarla əlaqə qurmaqda və onları bir araya gətirməkdə ən yaxşısıdır. Düşünürəm ki, o, şübhəsiz ki, ən istedadlı respublikaçıdır", - konqresmen Marlin Statzman bildirib.
Respublikaçılardan biri həmçinin Rubionu partiyanı böhrandan çıxarmaq üçün ən yaxşı ümid yeri adlandırıb. "Ümid edirəm ki, gələn ilin əvvəlində Tramp və Cey Didən uzaqlaşacaq", - o əlavə edib.
Eyni zamanda, Vens respublikaçıların özlərinin fikrincə, seçicilərin seçkilər zamanı qətiyyətlə rədd etdiyi Trampın siyasi kursu ilə əlaqələndirilir.
"Politico"nun mənbələri bununla belə, Rubionun qarşıdan gələn seçkilərdə prezidentliyə namizəd olmaqda maraqlı olmadığını bildirib. Lakin dövlət katibinə yaxın mənbə bildirib ki, onun prezidentlik yarışı ilə bağlı qərarından yalnız Rubionun özü xəbərdardır. Mənbənin sözlərinə görə, o, hazırda vəzifələrini yerinə yetirməyə diqqət yetirir və 2028-ci ili düşünmür.