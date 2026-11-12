Чехия может передать Украине 16 самолетов для противодействия дронам

Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.

Как сообщает Report cо ссылкой на Idnes.cz, об этом заявил во время визита в Киев первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

"Четыре из них (самолетов, которые планируется передать Украине – ред.) уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно", – заявил Гавличек.

Напомним, Украина и Чехия ранее обсуждали возможность передачи легких штурмовых самолетов L-159, которые планировалось использовать для борьбы с БПЛА. В частности, о возможности такой передачи во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

Однако правительственная коалиция, в состав которой входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии. Проблема также заключалась в том, что эти самолеты уже были сняты с производства. Производитель этих самолетов, чешская компания Aero Vodochody, предложила Украине новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox. Данная модель может оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и новое радиоэлектронное оборудование, а потому по оценкам экспертов еще лучше подходит для противодействия беспилотникам.