Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Чехия может передать Украине 16 самолетов для противодействия дронам

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 03:58
    Чехия может передать Украине 16 самолетов для противодействия дронам

    Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Idnes.cz, об этом заявил во время визита в Киев первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

    "Четыре из них (самолетов, которые планируется передать Украине – ред.) уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно", – заявил Гавличек.

    Напомним, Украина и Чехия ранее обсуждали возможность передачи легких штурмовых самолетов L-159, которые планировалось использовать для борьбы с БПЛА. В частности, о возможности такой передачи во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

    Однако правительственная коалиция, в состав которой входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии. Проблема также заключалась в том, что эти самолеты уже были сняты с производства. Производитель этих самолетов, чешская компания Aero Vodochody, предложила Украине новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox. Данная модель может оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и новое радиоэлектронное оборудование, а потому по оценкам экспертов еще лучше подходит для противодействия беспилотникам.

    Поставки оружия Военные самолеты Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Чехия Украина
    Çexiya dronlara qarşı mübarizə üçün Ukraynaya 16 təyyarə verə bilər
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    04:21
    WSJ: Вэнс может лично провести переговоры с представителем спецслужб Ирана
    Другие страны
    03:58
    Чехия может передать Украине 16 самолетов для противодействия дронам
    Другие страны
    03:22
    Видео
    При обрушении здания в Бруклине погиб человек, еще 10 получили ранения - Обновлено
    Другие страны
    03:17
    Вучич заявил, что полностью проигнорирует президентские выборы в Сербии
    Другие страны
    02:54
    В Сербии уволили замглавы службы разведки
    Другие страны
    02:16
    Politico: Все больше республиканцев выступают за выдвижение Рубио в президенты
    Другие страны
    01:43
    NYT назвала страны, которые выступают против новой стратегии США по блокаде Ирана
    Другие страны
    01:22
    В Шамкире два человека погибли в ДТП, еще один получил травмы
    Происшествия
    00:58
    Кобахидзе: Поддержка европейской интеграции в Грузии превышает 70 процентов
    В регионе
    Лента новостей