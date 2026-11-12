Вучич заявил, что полностью проигнорирует президентские выборы в Сербии

Лидер списка "Единая Сербия" Александар Вучич заявил, что полностью проигнорирует президентские выборы, поскольку не хочет создавать иллюзию того, что в Сербии все в порядке.

Как сообщает балканское бюро Report, на пресс-конференции он подчеркнул, что это лишь его позиция, добавив, что заседание Главного совета и Ассамблеи Сербской прогрессивной партии (СНС) состоится в декабре, когда будет принято решение о президентских выборах.

По словам Вучича, нет смысла выдвигать кандидата на пост президента лишь ради формального участия.

"В настоящее время проведение выборов не является ни возможным, ни нормальным. Потому что простые люди борются за то, чтобы найти возможность хотя бы дышать", - отметил он.

Вучич также объявил, что СНС выдвинет Стояна Раденовича кандидатом на должность председателя парламента, хотя не ожидает, что большинство в законодательном органе примет эту кандидатуру.