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    В Сербии уволили замглавы службы разведки

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 02:54
    В Сербии уволили замглавы службы разведки

    В Сербии отправили в отставку заместителя директора Агентства безопасности и разведки (BIA) Томислава Радовановича.

    Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на местный еженедельник Radar.

    Согласно публикации, отстранение Радовановича является частью кадровых перестановок в BIA за последнюю неделю. Изменения в агентстве произошли после информации о слежке за редакцией Radar и другими общественными деятелями.

    Журнал пишет, что до Радовановича также был отстранен начальник Первого управления (отвечает за контрразведку, борьбу с терроризмом и оргпреступностью - Radar) BIA Милош Симич. Radar называет случай "беспрецедентным" в истории сербской разведки.

    Издание утверждает, что основной причиной отстранения Симича стал его отказ выполнить незаконный приказ о фальсификации записей, связанных со слежкой за редакцией журнала.

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