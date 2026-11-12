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    Кушнер считает необходимым участие европейцев в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 04:39
    Кушнер считает необходимым участие европейцев в переговорах по Украине

    Американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил, что в Вашингтоне хотят привлечения европейцев к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом зять американского лидера Дональда Трампа сказал, комментируя завершившиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, Украины и РФ.

    "Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров", - приводит издание слова Кушнера. По словам спецпосланника, Вашингтон неоднократно говорил Москве, что участие европейцев необходимо.

    "Если бы Европа смогла определить одного человека, который бы говорил от их имени, это было бы большим достижением, чем убеждать россиян включить их в переговорный процесс", - отметил он.

    Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября.

    Джаред Кушнер Переговоры Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Kuşner hesab edir ki, Avropa Rusiya-Ukrayna danışıqlarında iştirak etməlidir
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