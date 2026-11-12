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    Kuşner hesab edir ki, Avropa Rusiya-Ukrayna danışıqlarında iştirak etməlidir

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 05:04
    Kuşner hesab edir ki, Avropa Rusiya-Ukrayna danışıqlarında iştirak etməlidir

    ABŞ-nin xüsusi elçisi Cared Kuşner bildirib ki, Vaşinqton Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün avropalıların danışıqlar prosesinə cəlb olunmasını istəyir.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın kürəkəni bu barədə Amerika, Ukrayna və Rusiya arasında Əbu-Dabidə başa çatan üçtərəfli danışıqları şərh edərkən deyib.

    "Danışıqlar masasında avropalılara ehtiyacımız var", - nəşr Kuşnerin sözlərini istinad gətirib. Xüsusi elçinin sözlərinə görə, Vaşinqton dəfələrlə Moskvaya Avropanın iştirakının vacib olduğunu bildirib.

    "Əgər Avropa onların adından danışacaq bir nəfəri müəyyən edə bilsəydi, bu, rusiyalıları danışıqlar prosesinə daxil etməyə inandırmaqdan daha böyük bir nailiyyət olardı", - o qeyd edib.

    Rusiya, Ukrayna və ABŞ-nin iştirak etdiyi üçtərəfli danışıqlar 10-11 noyabrda Əbu-Dabidə baş tutub.

    Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Danışıqlar prosesi
    Кушнер считает необходимым участие европейцев в переговорах по Украине
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