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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 12:24
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы, передаю всем вам самые искренние пожелания.

Символ духовной сплоченности и единства мусульман всего мира - Гурбан байрамы, являясь одним из главных праздников Ислама, избранного Всевышним как путь истины для человечества, призывает людей к равенству, братству и самоотверженности.

Церемонии Гурбан байрамы, которые еще больше укрепляют гуманизм и чувства благожелательности в нашем обществе, ежегодно проводятся в Азербайджане с приподнятым настроением и торжественностью. В эти дни возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и процветание нашего народа, отдается дань светлой памяти шехидов. Выражаю надежду, что ваши чистые помыслы, молитвы и желания сбудутся и милость Всемогущего Аллаха всегда будет с нашим народом.

Дорогие сестры и братья!

В дни благословенного Гурбан байрамы еще раз сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, желаю вашим семьям счастья, вашим домам - изобилия и достатка.

С Гурбан байрамы!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani people on Eid al-Adha
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib

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