В "Экономической Зоне Долины Араз" наладят выпуск малярных кистей и валиков

11:59

ООО "Desen MM" наладит производство малярных кистей и валиков в промышленном парке "Экономическая Зона Долины Араз", находящемся в ведомстве Агентства по Развитию Экономических Зон при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, "Desen MM" получил статус резидента промпарка "Экономическая Зона Долины Араз".

В рамках своей деятельности компания планирует организовать в промпарке производство малярных кистей и валиков с применением современных технологий Турции и Китая. Объем инвестиций составит 1,9 млн манатов. Выпускаемая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В настоящее время резидентами Парка являются 17 субъектов предпринимательства, еще 3 предприниматели имеют статус нерезидента. Общий объем инвестиций в парк превышает 35 млн манатов, создано около 100 постоянных рабочих мест.