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Кобахидзе: В ответ на просьбы начать диалог, получаем от ЕС грубые заявления

Кобахидзе: В ответ на просьбы начать диалог, получаем от ЕС грубые заявления Грузия получает от Евросоюза пустые и даже грубые заявления в ответ на просьбу провести консультации и дискуссии по актуальным темам.
В регионе
5 июня 2025 г. 12:27
Кобахидзе: В ответ на просьбы начать диалог, получаем от ЕС грубые заявления

Грузия получает от Евросоюза пустые и даже грубые заявления в ответ на просьбу провести консультации и дискуссии по актуальным темам.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы постоянно просим Евросоюз начать консультации и дискуссий по самым актуальным темам. Однако получаем в ответ общие, пустые и даже грубые заявления. К сожалению, на наш, я думаю, европейский подход, в ответ мы получаем советский подход", - отметил он.

Кобахидзе сказал, что сегодняшний Европарламент мало чем отличается от Верховного Совета СССР, в котором "были тот же пафос и уровень несправедливости".

"Мы надеемся, что отношение к Грузии изменится, и это нужно не только нам, но и Евросоюзу. Наша цель отражена в Конституции страны - стать членом Евросоюза к 2030 году, когда мы будем готовы к этому более чем другие страны", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Aİ dialoqa başlamaq xahişlərimizə kobud bəyanatlarla cavab verir

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