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В Баку прошла презентация книги "Время собирать камни" о наследии Западного Азербайджана

В Баку прошла презентация книги "Время собирать камни" о наследии Западного Азербайджана В Баку прошла презентация книги "Время собирать камни" о наследии Западного Азербайджана
Kультурная политика
5 июня 2025 г. 12:27
В Баку прошла презентация книги Время собирать камни о наследии Западного Азербайджана

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялись научно-практическое мероприятие "Камни говорят в тишине: защита наследия Азербайджана" и презентация фундаментального издания "Время собирать камни".

Как сообщает Report, главный редактор журнала "Наследие" Муса Марджанлы рассказал о важности книги.

"Главная цель - донести до мира наследие Азербайджана. Однако армяне не хотели допускать этого и старались воспрепятствовать иностранным фотографам, которых мы привлекли на территорию Западного Азербайджана. Несмотря на это, нам удалось получить фотографии примерно из 50 населенных пунктов, где некогда жили азербайджанцы. Наша цель - вернуть себе право жить на этих землях, восстановить и сохранить наше культурное наследие", - сказал он.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев рассказал о том, как создавалось издание: "В книге на основе научных и фактических материалов представлено, что Западный Азербайджан является древней землей, принадлежащей нашему народу. В издании представлены фото- и документальные свидетельства архитектурных, религиозных и других культурных памятников в регионе, разрушенных в разное время".

Научный консультант книги Ризван Гусейнов также обратил внимание на разрушение азербайджанских памятников. "Все эти разрушения отражены в книге. Наша цель - познакомить людей с азербайджанским наследием как в письменной, так и в визуальной форме, а также донести до мировой общественности нанесенный ущерб", - отметил он.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоPresentation of book ‘It's Time to Gather the Stones’ about Western Azerbaijan heritage held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qərbi Azərbaycan irsi ilə bağlı "Daşları toplamaq vaxtıdır" kitabının təqdimatı olub

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