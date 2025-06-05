В Баку прошла презентация книги "Время собирать камни" о наследии Западного Азербайджана

В Баку прошла презентация книги "Время собирать камни" о наследии Западного Азербайджана

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялись научно-практическое мероприятие "Камни говорят в тишине: защита наследия Азербайджана" и презентация фундаментального издания "Время собирать камни".

Как сообщает Report, главный редактор журнала "Наследие" Муса Марджанлы рассказал о важности книги.

"Главная цель - донести до мира наследие Азербайджана. Однако армяне не хотели допускать этого и старались воспрепятствовать иностранным фотографам, которых мы привлекли на территорию Западного Азербайджана. Несмотря на это, нам удалось получить фотографии примерно из 50 населенных пунктов, где некогда жили азербайджанцы. Наша цель - вернуть себе право жить на этих землях, восстановить и сохранить наше культурное наследие", - сказал он.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев рассказал о том, как создавалось издание: "В книге на основе научных и фактических материалов представлено, что Западный Азербайджан является древней землей, принадлежащей нашему народу. В издании представлены фото- и документальные свидетельства архитектурных, религиозных и других культурных памятников в регионе, разрушенных в разное время".

Научный консультант книги Ризван Гусейнов также обратил внимание на разрушение азербайджанских памятников. "Все эти разрушения отражены в книге. Наша цель - познакомить людей с азербайджанским наследием как в письменной, так и в визуальной форме, а также донести до мировой общественности нанесенный ущерб", - отметил он.

Фото: Самира Гасанова